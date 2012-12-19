Трейдинг Дистанционное обучение

Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1с нуля

с нуля до алготрейдера

- 11 ТЕМ разделённых на 3 блока - 77 видеоуроков

- Для начинающих трейдеров

- У вас уже есть отличная стратегия, но мешают торговать эмоции. Вы создадите робота, у которого нет эмоций, усталости и перерывов

- У вас есть свои торговые идеи, которые нужно протестировать (если нет – не страшно, в процессе обучения появятся десятки новых идей и торговых стратегий)