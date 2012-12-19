Обучение

Торговая система Сергея Привалова Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1 с нуля Программирование торговых роботов на Ninja Trade

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Трейдинг Дистанционное обучение

Специальное предложение до 01 января 2021 скидка 20% Дистанционное обучение трейдингу с нуля. Торговая система, програмирование торговых роботов TSLab, Ninja Trader

Торговая система Сергея Привалова

Система проверена 5 годами работы на реальных счетах

Протестирована на торговых роботах

Один инструмент, но от начала и до конца - Фьючерс на Индекс РТС со всеми особенностями

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Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1 с нуля

Для торговли на многих биржах

Сможете протестировать десятки торговых стратегий за короткое время

Сможете создавать полноценных автономных торговых роботов - навыки програмирования не нужны

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Программирование торговых роботов на Ninja Trader

Русскоязычный курс - онлайн-обучение по Ninja Trader

Для торговли на Чикагской товарной бирже CME GROUP

Свои индикаторы и торговые советники

Научитесь программировать на языке C#

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Автор курсов Привалов Сергей Владимирович

- Кандидат технических наук. Квалифицированный участник биржи. Аттестат Федеральной службы по финансовым рынкам AI-004 №008910 от 19.12.2012. В трейдинге с 2003 года

- Ручная торговля фьючерс РТС и роботы торгуют за меня на CME (Чикагская биржа)

- Программист с 30-летним стажем. Участник чемпионата автоматических торговых систем 2006 года (результат 170% годовых)

- Создатель торговых роботов на платформах TSLab, Ninja Trader, MetaTrader, MetaStock и др

- К своей ручной торговой системе пришел самостоятельно, через алготрейдинг (алгоритмическая торговля с помощью роботов)

- Мне есть, что вам рассказать и показать, есть чему научить, и я готов поделиться этими знаниями и опытом

ДЕМО-ДОСТУП
для самостоятельного выбора курса

Торговая система Сергея Привалова

Станьте успешным трейдером прибыльно торгуя на бирже Фьючерсом на индекс РТС

Уникальная авторская система торговли

- Обучение состоит из учебного блока, блока домашних заданий и блока работы над навыками

- 58 видеоуроков (67 часов) + домашние задания

- В комфортном режиме обучение за 2-3 месяца. Быстрее - не рекомендуется, т.к. нужные навыки не успеют сформироваться

- Сопровождение: Если что то непонятно или не получается, то я всегда на связи после 20:00 (МСК)

ДЕМО-ДОСТУП
для самостоятельного выбора курса

После прохождения тренинга

Вы научитесь читать и понимать рынок без индикаторов

Приобретете скальперскую подготовку, пройдете различные тренажи

Научитесь оценивать эффективность каждой сделки

Узнаете как определять направление движения (тренд)

Сможете мгновенно определять точки входа в рынок и выхода из него

Построите торговую стратегию

В моей методике обучения вы отрабатываете навыки до автоматизма

Почему этот тренинг дает результаты

Я преподаю свою собственную торговую систему, по которой торгую уже несколько лет

Материал подается от простого к сложному, маленькими шагами складывая мозаику. Все сразу невозможно объяснить. Именно поэтому 2-3 месяца обучение

Я заставляю Вас думать и ничего не принимать на веру. Все нужно проверять. Рассматривать все возможные ситуации на рынке. Только так формируется навык самостоятельного мышления.

Тренинг формирует у вас системность мышления, понимания рынка и навык принятия решений

Программа обучения:

Часть 1.

Начальные и необходимые знания

Часть 2.

Все про фьючерсы (основной торговый инструмент) Настраиваем правильно Quik и QScalp

Часть 3.

Учимся становиться в правильную сторону (определять тренд)

Часть 4.

Как удерживать сделку. Правила управления позицией

Часть 5.

Торговый робот своими руками

Часть 6.

Арбитраж

Экзамен

Базовый

Доступ к 21 видео уроку, в которых содержатся необходимые и важные знания о рынке, о настройке ПО и моей торговой системе

Точки входа в рынок. Правила управления позицией. Выход из рынка. Расчет цели

Скальпинг. QScalp и его секреты

Анализ открытого интереса

Физика Экспирации

Арбитраж. Взаимосвязь рынков. Пример арбитражного робота

Экзамен

Подарок: Месяц бесплатного использования Qscalp

21 000₽
16 800₽
КУПИТЬ

цена до 01.01.2021

Продвинутый

Программа Базового курса

+

Дополнительные 12 видеоуроков с домашними заданиями (ДЗ). Тренинг по выработке нужных навыков

Видео с ответами на вопросы от трейдеров с большим опытом работы на рынке

Видео параллельных торгов с учениками и разбором ДЗ

Торговля на реальном счете. С разбором каждой сделки

Skype консультации по рабочим дням после 20:00 (МСК)

27 750₽
22 200₽
КУПИТЬ

цена до 01.01.2021

Платинум

Программа Продвинутого курса

+

Дополнительные 23 видеоурока. Занятия с группой трейдеров

Секреты Хедж фондов, Маркетмейкеров и Арбитражеров

Анализ широко известных ТС их достоинства и недостатки

Видео скальпинга и выработки навыков чтения рынка

Видео с ошибками торговли и рекомендациями их исправления

Проверка выполненных вами ДЗ

Skype консультации по рабочим дням после 20:00 (МСК)

39 990₽
31 990₽
КУПИТЬ

цена до 01.01.2021

Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1с нуля

с нуля до алготрейдера

- 11 ТЕМ разделённых на 3 блока - 77 видеоуроков

- Для начинающих трейдеров

- У вас уже есть отличная стратегия, но мешают торговать эмоции. Вы создадите робота, у которого нет эмоций, усталости и перерывов

- У вас есть свои торговые идеи, которые нужно протестировать (если нет – не страшно, в процессе обучения появятся десятки новых идей и торговых стратегий)

ДЕМО-ДОСТУП
для самостоятельного выбора курса

После прохождения тренинга

Протестируете много стратегий в процессе обучения и будете видеть действия этих стратегий на рынке.

Сможете создать (запрограммировать) любую стратегию.

Проверите свои торговые стратегии и получите объективную оценку.

Вы узнаете про торговые стратегии, которые не нужно оптимизировать.

Создадите торговых роботов, которые не знают эмоций и усталости.

Станете профи. Сможете торговать на различных рынках

Почему этот тренинг дает результаты

Объективная оценка своей торговой стратегии 9 из 10 трейдеров сливают депозиты, потому что не знают истинную доходность своих торговых идей (у новичков, как правило, отрицательная). Вы можете проторговать руками месяцы, прежде чем убедитесь, что система не работает. Умея программировать, вы сэкономите нервы, время и деньги

Отсутствие переоптимизации торговой стратегии При тестировании много “подводных камней” один из них - переоптимизация. Я научу вас как их избежать, как найти рабочую и устойчивую торговую систему

Использование данных рынка Вы узнаете про торговые стратегии, которые не нужно оптимизировать вообще – у них нет оптимизируемых параметров. Они все данные берут с рынка

Арбитражные, мультифреймовые, портфельные стратегии Вы научитесь создавать арбитражных роботов. Поймете взаимосвязь рынков, поймете их сущность (всем правит арбитраж). Научитесь торговать портфель инструментов на разных временных интервалах

Программа обучения:

Часть 1.

Базовые возможности TSLab. Создание и тестирование простых стратегий

Часть 2.

Создание и тестирование сложных стратегий с несколькими инструментами.

Часть 3.

Оптимизация торговых систем. Создание автономного робота, который торгует без вашего участия.

В конце многих видео Вы получаете домашнее задание (практические задачи). Чтобы получить доступ к следующему видео необходимо будет выполнить домашнее задание

Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1 с нуля

Базовые возможности TSLab

Создание и тестирование простых стратегий

Создание и тестирование сложных стратегий с несколькими инструментами

Оптимизация торговых систем

Создание автономного робота

Получение бонусного реального счета

Правила тестирования на реальном счете

Поддержка в скайпе

Skype консультации по рабочим дням после 20:00 (МСК)

33 000₽
26 400₽
КУПИТЬ

цена до 01.01.2021

VIP обучение

Доступ к пакету Платинум - Торговая система Сергея Привалова

Доступ к курсам Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1 с нуля

Доступ к курсам Программирование торговых роботов на Ninja Trader

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

Детальный разбор домашнего задания

Аудит Вашей торговой системы

Конфиденциальность

Личная работа с Вами до результата

175 000₽
140 000₽
КУПИТЬ

цена до 01.01.2021

Программирование торговых роботов на Ninja Trader

с нуля до алготрейдера

- 3 БЛОКА; 31 урок; 81 видео

- Русскоязычный курс - онлайн-обучение по Ninja Trader Живой курс с постоянным обновлением

- Для торговли на Чикагской товарной бирже CME GROUP. Наиболее ликвидный рынок фьючерсов

- Для опытных трейдеров

ДЕМО-ДОСТУП
для самостоятельного выбора курса

После прохождения тренинга

Новые знания о рынке СМЕ

Сможете создать (запрограммировать) любую стратегию

Научитесь программировать на языке C#

Научитесь находить стратегии приносящие прибыль не только на истории

Создадите торговых роботов, которые не знают эмоций и усталости

Станете профи

Почему этот тренинг дает результаты

Объективная оценка своей торговой стратегии 9 из 10 трейдеров сливают депозиты, потому что не знают истинную доходность своих торговых идей (у новичков, как правило, отрицательная). Вы можете проторговать руками месяцы, прежде чем убедитесь, что система не работает. Умея программировать, вы сэкономите нервы, время и деньги

Отсутствие переоптимизации торговой стратегии При тестировании много “подводных камней” один из них - переоптимизация, я научу вас как их избежать, как найти рабочую и устойчивую торговую систему

Использование данных рынка Вы узнаете про торговые стратегии, которые не нужно оптимизировать вообще – у них нет оптимизируемых параметров. Они все данные берут с рынка

Арбитражные, мультифреймовые, портфельные стратегии Вы научитесь создавать арбитражных роботов. Поймете взаимосвязь рынков, поймете их сущность (всем правит арбитраж). Научитесь торговать портфель инструментов на разных временных интервалах

Программа обучения:

1.

Устанавливаем и настраиваем нужное программное обеспечение, получаем демонстрационный счет

2.

Изучаем простейшие алгоритмы

3.

Изучаем индикаторы Ninja Trader и создаем свои индикаторы

4.

Мультифреймовые системы. Работа на нескольких тайм-фреймах (временных интервалах)

5.

Многоинструментальные стратегии. Работа с портфелем

6.

Работа со «стаканом» цен (Level II)

7.

Изучаем создание арбитражных роботов

8.

Введение в нейронные сети

9.

Использование математической библиотеки alglib.net

10.

Программирования помощников/советников и полуавтоматов

11.

Создание автономных роботов

В конце многих видео Вы получаете домашнее задание (практические задачи). Чтобы получить доступ к следующему видео необходимо будет выполнить домашнее задание

Программирование торговых роботов на Ninja Trader

Доступ к курсу по Ninja Trader 7 и 8

80 видоуроков

Программирование на языке C#

100% гарантия возврата денег если у вас не получится создать торгового робота как на видео

Скидки моим ученикам с других курсов. Свяжитесь со мной в Skype

Skype консультации по рабочим дням после 20:00 (МСК)

29 250₽
23 400₽
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цена до 01.01.2021

VIP обучение

Доступ к пакету Платинум - Торговая система Сергея Привалова

Доступ к курсам Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1 с нуля

Доступ к курсам Программирование торговых роботов на Ninja Trader

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

Детальный разбор домашнего задания

Аудит Вашей торговой системы

Конфиденциальность

Личная работа с Вами до результата

175 000₽
140 000₽
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цена до 01.01.2021

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