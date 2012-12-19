Трейдинг Дистанционное обучение
Специальное предложение до 01 января 2021 скидка 20% Дистанционное обучение трейдингу с нуля. Торговая система, програмирование торговых роботов TSLab, Ninja Trader
Торговая система Сергея Привалова
Система проверена 5 годами работы на реальных счетах
Протестирована на торговых роботах
Один инструмент, но от начала и до конца - Фьючерс на Индекс РТС со всеми особенностями
Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1 с нуля
Для торговли на многих биржах
Сможете протестировать десятки торговых стратегий за короткое время
Сможете создавать полноценных автономных торговых роботов - навыки програмирования не нужны
Программирование торговых роботов на Ninja Trader
Русскоязычный курс - онлайн-обучение по Ninja Trader
Для торговли на Чикагской товарной бирже CME GROUP
Свои индикаторы и торговые советники
Научитесь программировать на языке C#
Торговая система Сергея Привалова
Станьте успешным трейдером прибыльно торгуя на бирже Фьючерсом на индекс РТС
Уникальная авторская система торговли
- Обучение состоит из учебного блока, блока домашних заданий и блока работы над навыками
- 58 видеоуроков (67 часов) + домашние задания
- В комфортном режиме обучение за 2-3 месяца. Быстрее - не рекомендуется, т.к. нужные навыки не успеют сформироваться
- Сопровождение: Если что то непонятно или не получается, то я всегда на связи после 20:00 (МСК)
для самостоятельного выбора курса
После прохождения тренинга
Вы научитесь читать и понимать рынок без индикаторов
Приобретете скальперскую подготовку, пройдете различные тренажи
Научитесь оценивать эффективность каждой сделки
Узнаете как определять направление движения (тренд)
Сможете мгновенно определять точки входа в рынок и выхода из него
Построите торговую стратегию
В моей методике обучения вы отрабатываете навыки до автоматизма
Почему этот тренинг дает результаты
Я преподаю свою собственную торговую систему, по которой торгую уже несколько лет
Материал подается от простого к сложному, маленькими шагами складывая мозаику. Все сразу невозможно объяснить. Именно поэтому 2-3 месяца обучение
Я заставляю Вас думать и ничего не принимать на веру. Все нужно проверять. Рассматривать все возможные ситуации на рынке. Только так формируется навык самостоятельного мышления.
Тренинг формирует у вас системность мышления, понимания рынка и навык принятия решений
Программа обучения:
Часть 1.
Начальные и необходимые знания
Рынки. Какой из них главный. Акции, где смотреть дивиденды. Векселя. Облигации. Инвесторы и спекулянты. Фьючерсы - для чего они. Хеджирование сделок по акциям
Время работы бирж. Время торговли акциями и фьючерсами. Время открытия бирж (это вкусно) почему появляются гэпы
Немного про арбитраж. Хороший календарь новостей. Брокер и Дилер, в чем их отличие и как они нас обманывают (могут обмануть)
Базовый
Доступ к 21 видео уроку, в которых содержатся необходимые и важные знания о рынке, о настройке ПО и моей торговой системе
Точки входа в рынок. Правила управления позицией. Выход из рынка. Расчет цели
Скальпинг. QScalp и его секреты
Анализ открытого интереса
Физика Экспирации
Арбитраж. Взаимосвязь рынков. Пример арбитражного робота
Экзамен
Подарок: Месяц бесплатного использования Qscalp
Продвинутый
Программа Базового курса
Дополнительные 12 видеоуроков с домашними заданиями (ДЗ). Тренинг по выработке нужных навыков
Видео с ответами на вопросы от трейдеров с большим опытом работы на рынке
Видео параллельных торгов с учениками и разбором ДЗ
Торговля на реальном счете. С разбором каждой сделки
Skype консультации по рабочим дням после 20:00 (МСК)
Платинум
Программа Продвинутого курса
Дополнительные 23 видеоурока. Занятия с группой трейдеров
Секреты Хедж фондов, Маркетмейкеров и Арбитражеров
Анализ широко известных ТС их достоинства и недостатки
Видео скальпинга и выработки навыков чтения рынка
Видео с ошибками торговли и рекомендациями их исправления
Проверка выполненных вами ДЗ
Skype консультации по рабочим дням после 20:00 (МСК)
Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1с нуля
с нуля до алготрейдера
- 11 ТЕМ разделённых на 3 блока - 77 видеоуроков
- Для начинающих трейдеров
- У вас уже есть отличная стратегия, но мешают торговать эмоции. Вы создадите робота, у которого нет эмоций, усталости и перерывов
- У вас есть свои торговые идеи, которые нужно протестировать (если нет – не страшно, в процессе обучения появятся десятки новых идей и торговых стратегий)
для самостоятельного выбора курса
После прохождения тренинга
Протестируете много стратегий в процессе обучения и будете видеть действия этих стратегий на рынке.
Сможете создать (запрограммировать) любую стратегию.
Проверите свои торговые стратегии и получите объективную оценку.
Вы узнаете про торговые стратегии, которые не нужно оптимизировать.
Создадите торговых роботов, которые не знают эмоций и усталости.
Станете профи. Сможете торговать на различных рынках
Почему этот тренинг дает результаты
Объективная оценка своей торговой стратегии 9 из 10 трейдеров сливают депозиты, потому что не знают истинную доходность своих торговых идей (у новичков, как правило, отрицательная). Вы можете проторговать руками месяцы, прежде чем убедитесь, что система не работает. Умея программировать, вы сэкономите нервы, время и деньги
Отсутствие переоптимизации торговой стратегии При тестировании много “подводных камней” один из них - переоптимизация. Я научу вас как их избежать, как найти рабочую и устойчивую торговую систему
Использование данных рынка Вы узнаете про торговые стратегии, которые не нужно оптимизировать вообще – у них нет оптимизируемых параметров. Они все данные берут с рынка
Арбитражные, мультифреймовые, портфельные стратегии Вы научитесь создавать арбитражных роботов. Поймете взаимосвязь рынков, поймете их сущность (всем правит арбитраж). Научитесь торговать портфель инструментов на разных временных интервалах
Программа обучения:
В конце многих видео Вы получаете домашнее задание (практические задачи). Чтобы получить доступ к следующему видео необходимо будет выполнить домашнее задание
Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1 с нуля
Базовые возможности TSLab
Создание и тестирование простых стратегий
Создание и тестирование сложных стратегий с несколькими инструментами
Оптимизация торговых систем
Создание автономного робота
Получение бонусного реального счета
Правила тестирования на реальном счете
Поддержка в скайпе
Skype консультации по рабочим дням после 20:00 (МСК)
VIP обучение
Доступ к пакету Платинум - Торговая система Сергея Привалова
Доступ к курсам Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1 с нуля
Доступ к курсам Программирование торговых роботов на Ninja Trader
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
Детальный разбор домашнего задания
Аудит Вашей торговой системы
Конфиденциальность
Личная работа с Вами до результата
Программирование торговых роботов на Ninja Trader
с нуля до алготрейдера
- 3 БЛОКА; 31 урок; 81 видео
- Русскоязычный курс - онлайн-обучение по Ninja Trader Живой курс с постоянным обновлением
- Для торговли на Чикагской товарной бирже CME GROUP. Наиболее ликвидный рынок фьючерсов
- Для опытных трейдеров
для самостоятельного выбора курса
После прохождения тренинга
Новые знания о рынке СМЕ
Сможете создать (запрограммировать) любую стратегию
Научитесь программировать на языке C#
Научитесь находить стратегии приносящие прибыль не только на истории
Создадите торговых роботов, которые не знают эмоций и усталости
Станете профи
Почему этот тренинг дает результаты
Объективная оценка своей торговой стратегии 9 из 10 трейдеров сливают депозиты, потому что не знают истинную доходность своих торговых идей (у новичков, как правило, отрицательная). Вы можете проторговать руками месяцы, прежде чем убедитесь, что система не работает. Умея программировать, вы сэкономите нервы, время и деньги
Отсутствие переоптимизации торговой стратегии При тестировании много “подводных камней” один из них - переоптимизация, я научу вас как их избежать, как найти рабочую и устойчивую торговую систему
Использование данных рынка Вы узнаете про торговые стратегии, которые не нужно оптимизировать вообще – у них нет оптимизируемых параметров. Они все данные берут с рынка
Арбитражные, мультифреймовые, портфельные стратегии Вы научитесь создавать арбитражных роботов. Поймете взаимосвязь рынков, поймете их сущность (всем правит арбитраж). Научитесь торговать портфель инструментов на разных временных интервалах
Программа обучения:
Устанавливаем и настраиваем нужное программное обеспечение, получаем демонстрационный счет
Изучаем простейшие алгоритмы
Изучаем индикаторы Ninja Trader и создаем свои индикаторы
Мультифреймовые системы. Работа на нескольких тайм-фреймах (временных интервалах)
Многоинструментальные стратегии. Работа с портфелем
Работа со «стаканом» цен (Level II)
Изучаем создание арбитражных роботов
Введение в нейронные сети
Использование математической библиотеки alglib.net
Программирования помощников/советников и полуавтоматов
Создание автономных роботов
В конце многих видео Вы получаете домашнее задание (практические задачи). Чтобы получить доступ к следующему видео необходимо будет выполнить домашнее задание
Программирование торговых роботов на Ninja Trader
Доступ к курсу по Ninja Trader 7 и 8
80 видоуроков
Программирование на языке C#
100% гарантия возврата денег если у вас не получится создать торгового робота как на видео
Скидки моим ученикам с других курсов. Свяжитесь со мной в Skype
Skype консультации по рабочим дням после 20:00 (МСК)
VIP обучение
Доступ к пакету Платинум - Торговая система Сергея Привалова
Доступ к курсам Обучение созданию торговых роботов в TSLab 2.1 с нуля
Доступ к курсам Программирование торговых роботов на Ninja Trader
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
Детальный разбор домашнего задания
Аудит Вашей торговой системы
Конфиденциальность
Личная работа с Вами до результата
Я подготовил для Вас бонус
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